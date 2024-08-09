Жирков объяснил, почему ЦСКА не навяжет конкуренции «Зениту»

Бывший защитник ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков не считает красно-синих претендентами на борьбу с петербуржцами за звание чемпиона России.

– Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом».

– Можете расшифровать?

– Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум – игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление.