Жирков объяснил, почему ЦСКА не навяжет конкуренции «Зениту»

Бывший защитник ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков не считает красно-синих претендентами на борьбу с петербуржцами за звание чемпиона России.
– Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом».
– Можете расшифровать?
– Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум – игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление.
- Последний раз ЦСКА становился чемпионом России по итогам сезона-2015/16. В сезоне-2022/23 армейцы стали обладателями Кубка России.
- В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на 6-м месте. Летом вместо Владимира Федотова на пост главного тренера был назначен Марко Николич.
- ЦСКА после трех туров занимает в РПЛ 3-е место с 7 очками.
Источник: «РБ Спорт»