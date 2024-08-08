Назначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 4-го тура РПЛ. Главным судьей игры лидеров турнира «Зенита» и «Динамо» будет Сергей Иванов.

9 августа (пятница)

«Пари НН» – «Химки»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

10 августа (суббота)

«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала): судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

11 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Владимир Казьменко.