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Назначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ

8 августа 2024, 14:17
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РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 4-го тура РПЛ. Главным судьей игры лидеров турнира «Зенита» и «Динамо» будет Сергей Иванов.

9 августа (пятница)

«Пари НН» – «Химки»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

10 августа (суббота)

«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала): судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

11 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Владимир Казьменко.

  • После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0. У «Динамо» столько же очков. Далее следуют ЦСКА (7 очков), «Локомотив» (6) и «Спартак» (6).
  • Судья Ян Бобровский, допустивший ошибку в матче 3-го тура «Динамо» Мх – «Пари НН» (0:1), на этот раз назначения не получил.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Ростов Рубин Динамо Мх Локомотив Зенит Динамо Краснодар ЦСКА Оренбург Акрон Крылья Советов Факел Спартак Ахмат Безбородов Владислав Карасев Сергей Мешков Виталий Сухой Алексей Иванов Cергей Москалев Владимир Кукуляк Евгений Цыганок Сергей
Комментарии (2)
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Ziklop
1723122436
что не Карасёв на игру с Динамо? пусть на аутсайдерах учится?
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JIEGEHDA
1723126294
Матч Спартак Ахмат будет весёлым . И жалко что Иванов на Зенит . Судья настроения (!
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