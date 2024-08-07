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  • При атаке на Курскую область погиб отец футболиста «Авангарда»

При атаке на Курскую область погиб отец футболиста «Авангарда»

7 августа 2024, 21:09
2

Стало известно о гибели отца игрока «Авангарда» в результате атаки ВСУ на Курскую область.

«Беда в нашей футбольной семье. У нашего воспитанника футбольной академии ФК «Авангард» Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец.

Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», – говорится в публикации, которую репостнула клубная пресс-служба.

  • Чекалину было 36 лет.
  • По машине скорой помощи попал ударный дрон.
  • Атаку на Курскую область подразделения ВСУ начали 6 августа в 5:30 мск.

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Источник: «РБК Спорт»
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Комментарии (2)
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Алекс636363
1723916852
прежде всего не надо было запрещать русский язык и убирать советские памятники, воспевать бандеру и так далее. вели бы себя нормально, никто не стал бы 24 февраля заходить. потому что оборзели. я сам родом из республики и рад, что оттуда смотался. жили все за счет россии, жировали - в последние 30 лет наглядно видно, кто в советском союзе работал, а кто пузо за чужой счет набивал и при этом еще вякает. в 93 году еще надо было вякалки придавить..
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