При атаке на Курскую область погиб отец футболиста «Авангарда»

Стало известно о гибели отца игрока «Авангарда» в результате атаки ВСУ на Курскую область.

«Беда в нашей футбольной семье. У нашего воспитанника футбольной академии ФК «Авангард» Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец.

Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», – говорится в публикации, которую репостнула клубная пресс-служба.