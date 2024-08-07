При атаке на Курскую область погиб отец футболиста «Авангарда»

Стало известно о гибели отца игрока «Авангарда» в результате атаки ВСУ на Курскую область.
«Беда в нашей футбольной семье. У нашего воспитанника футбольной академии ФК «Авангард» Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец.
Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», – говорится в публикации, которую репостнула клубная пресс-служба.
- Чекалину было 36 лет.
- По машине скорой помощи попал ударный дрон.
- Атаку на Курскую область подразделения ВСУ начали 6 августа в 5:30 мск.
Источник: «РБК Спорт»