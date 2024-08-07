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Шалимов: «Соболеву в «Спартаке» нет места»

7 августа 2024, 20:33
3

Игорь Шалимов прокомментировал положение Александра Соболева в «Спартаке».

  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Видно, что «Спартак» становится низковатой командой – учитывая еще и то, что взяли Маркиньоса. С одной стороны, будут вопросы по силовой борьбе, с другой – их с такой техникой не поймаешь. Но в целом видно, чего хотят в атаке, команда очень быстро вступает в отбор при потере мяча.

В такой игре и при такой конкуренции, получается, что Соболеву нет места – потому что в этой позиции Угальде играет пока лучше. Можно, конечно, костариканца двигать, как это делали Абаскаль и потом Слишкович, но это непродуктивно.

Но при этом не надо говорить, что Соболев плохой игрок, – это качественный игрок с отличными данными и хорошей техникой», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1723053341
Сам виноват.
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