Жирков ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Семака в «Зените»

Юрия Жиркова спросили о возможном трудоустройстве в «Зените».

– Вы бы хотели в штаб Семака в «Зените»?

– Там много поигравших игроков – тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается).

Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.

Жирков был в «Зените» с 2016 по 2021 год.

Он закончил карьеру в феврале 2023-го.

Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.

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