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  • Жирков ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Семака в «Зените»

Жирков ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Семака в «Зените»

7 августа 2024, 16:38
1

Юрия Жиркова спросили о возможном трудоустройстве в «Зените».

– Вы бы хотели в штаб Семака в «Зените»?

– Там много поигравших игроков – тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается).

Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.

  • Жирков был в «Зените» с 2016 по 2021 год.
  • Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
  • Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Семак Сергей
Комментарии (1)
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Aндрей-кадулин-google
1723047746
На самом деле это правильно,когда ветераны в команде ,вот если бы в Спартаке были бы в штабе Титов,Аленичев,Тихонов,небыло бы нынешней свинарни
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