Жирков ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Семака в «Зените»

Юрия Жиркова спросили о возможном трудоустройстве в «Зените».
– Вы бы хотели в штаб Семака в «Зените»?
– Там много поигравших игроков – тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается).
Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.
- Жирков был в «Зените» с 2016 по 2021 год.
- Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
- Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.
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Источник: «РБ Спорт»