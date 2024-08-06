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  • Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси стоимостью 11 миллионов

Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси стоимостью 11 миллионов

6 августа 2024, 20:33
5

Активисты из организации Futuro Vegetal атаковали дом Лионеля Месси на Ибице.

Инцидент произошел сегодня утром. Они пробрались на виллу аргентинского футболиста стоимостью 11 миллионов евро.

Климатические активисты облили фасад здания красной и черной краской, а также сфотографировались на территории с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

Активисты утверждают, что вилла Месси была построена незаконно. По их словам, здесь проводились несогласованные работы по изменению рельефа местности.

«Это всего лишь еще один пример того, что закон не работает одинаково для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса и не отражают волю народа», – заявил представитель Futuro Vegetal.

  • Месси владеет виллой с 2022 года. Он не строил ее, а купил.
  • Нападающий сейчас играет в МЛС за «Интер Майами».
  • В июле он во 2-й раз за карьеру взял Кубок Америки.

Фото: твиттер Futuro Vegetal

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Источник: El Mundo
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (5)
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k611
1722965801
Как вилла Месси влияет на климат. Хватает же дураков.
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...уефан
1722966211
...у нас тут тоже на Бомбере есть свой клитерический активист)...
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Oldtrafford83
1723007025
Кретины!!!
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