Польских судей отстранили от матча ЛЧ – они напились и украли дорожный знак

Внесены изменения в состав судейской бригады на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс».

Бартош Франковски и Томаш Мусял не будут работать на VAR. Их заменят Томаш Квятковски и Павел Малец.

Франковски и Мусяла сняли из-за их поведения в ночь на вторник. Арбитры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак. Их доставили в вытрезвитель.