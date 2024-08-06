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  • Польских судей отстранили от матча ЛЧ – они напились и украли дорожный знак

Польских судей отстранили от матча ЛЧ – они напились и украли дорожный знак

6 августа 2024, 17:55
12

Внесены изменения в состав судейской бригады на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс».

Бартош Франковски и Томаш Мусял не будут работать на VAR. Их заменят Томаш Квятковски и Павел Малец.

Франковски и Мусяла сняли из-за их поведения в ночь на вторник. Арбитры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак. Их доставили в вытрезвитель.

  • «Динамо К» сыграет с «Рейнджерс» сегодня в 21:00 мск.
  • Матч пройдет в Любляне.

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Источник: Weszlo
Лига чемпионов Рейнджерс Динамо К Франковски Бартош
Комментарии (12)
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Desma
1722957117
Что поляки пьяницы ещё те все давно знают, но зачем дорожный знак тырить!? Неужели на бутылку не хватало?
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k611
1722957151
Не скучно время провели
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...уефан
1722957560
...не написали главного - что пили и какой знак украли!)...
Ответить
MazaiNN
1722958529
С кем не бывает
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Цугундeр
1722959489
Хоть не пограничный столб..
Ответить
Cleaner
1722976595
Это были Петров и Баширов! Подстава! Польские судьи не могли себя так вести!!!...)))
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VVM1964
1722981083
Как же близки поляки с питерцами - одни проблемы от них на почве алкоголя ). Может Зенит отправить в их польскую лигу играть ? ))) - Будут ихними "королями" !!! ))) Баба с возу - РПЛ оживет и вздохнет свободно, без этого позора !!! )))
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