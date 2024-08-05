Жирков высказался о кричалке про «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков оценил скандирование болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».
– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?
– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?
- В матче прошлого сезона РПЛ болельщики «Факела» скандировали эти слова в адрес команды из Санкт-Петербурга. РФС за это оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей.
- Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов.
Источник: «РБ Спорт»