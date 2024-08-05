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Жирков высказался о кричалке про «Зенит»

5 августа 2024, 13:25
21

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков оценил скандирование болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».

– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?

– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?

  • В матче прошлого сезона РПЛ болельщики «Факела» скандировали эти слова в адрес команды из Санкт-Петербурга. РФС за это оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей.
  • Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (21)
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VVM1964
1722854337
Сравнил жопу с пальцем ! )...
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erybov1965
1722854774
Даже Жирков поплыл,делает вид что ничего не понимает.Ну да,раньше он зарабатывал головой и ногами,а сейчас головой и языком.А язык как известно - часто бывает врагом.
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lek!
1722856764
Смысл кричалок , ни чего не изменится . Нужно играть и доказывать на поле . Жаль , что нет Евро кубков , можно было бы реально оценить уровень Зенита . А пока , они лучшие , что поделаешь , что у них есть такие деньги ?
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Spirit_78
1722858643
Культура боления в России на дне, вот и всё объяснение. Вроде что-то понемногу зарождалось, но ввели фан-айди, теперь надеяться в этом плане совершенно не на что.
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FCSpartakM
1722861780
очень сомневаюсь, что Бавария покупает себе игроков из бюджета гос. компании. Очень сомневаюсь, что в Баварии немецкие игроки деградируют. Очень сомневаюсь, что Бавария не дает немецкому футболу плоды своей школы.
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Павелий
1722864224
Всё по делу кричат. Зато году так в 1996 на матче в Самаре между местной и ещё какой-то командой (не Спартак) полстадиона активно кричало "Спартак - Чемпион!" Это даже в видеотрансляции отражено. Вот если Зенит выйдет на такой уровень народной любви, тогда и поговорим.
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alp
1722866195
да плевать что они там кричат )) после 5-0 все стоят тихо ))
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Дубина
1722866699
Лизнул?
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balam
1722882941
Жирков туповат.еще у его жены спросите
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