Жирков высказался о кричалке про «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков оценил скандирование болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».

– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?

– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?