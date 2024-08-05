Назван заработок Глушенкова по итогам матча с «Ростовом», «Локомотив» разгромил «Ахмат» в Грозном и другие новости

Сафонов проводит совместные тренировки с Доннаруммой в «ПСЖ».
Подсчитан заработок Глушенкова по итогам матча с «Ростовом».
Медведев отреагировал на недовольство Карпина закрытой крышей «Газпром Арены».
Аршавин заявил, что Глушенков играет в дворовый футбол.
Рабинер назвал легенду сборной России, на которую похож Глушенков.
Только один игрок до Глушенкова забивал 6 голов в первых трех турах сезона РПЛ.
Анчелотти ответил, сыграют ли Мбаппе и Беллингем в Суперкубке УЕФА.
Орлов одним словом описал состав «Спартака».
Жена Смолова рассказала, как изменилось ее питание после переезда из Москвы в Краснодар.
Орлов обратился к Карпину, который не вызывал Глушенкова в сборную России.
РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ахмат» в Грозном (5:0), у Батракова 1 гол и 3 передачи.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?