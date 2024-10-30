Мостовой ответил, сможет ли «Краснодар» пройти сезон РПЛ без поражений

Александр Мостовой высказался о беспроигрышной серии «Краснодара».
- Южане лидируют в РПЛ с 33 очками в 13 турах.
- Это единственная команда без поражений в текущем чемпионате.
- «Краснодар» одержал 10 побед и 3 раза сыграл вничью.
«Серия «Краснодара» без поражений – хороший знак для команды. Где-то такие моменты вселяют уверенность в игроков. Но чем дольше она будет длиться, тем сложнее будет справляться с давлением.
Думаю, «Краснодар» не сможет закончить РПЛ без единого поражения. В какой-то момент они оступятся», – заявил Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»