Мостовой ответил, сможет ли «Краснодар» пройти сезон РПЛ без поражений

Александр Мостовой высказался о беспроигрышной серии «Краснодара».

Южане лидируют в РПЛ с 33 очками в 13 турах.

Это единственная команда без поражений в текущем чемпионате.

«Краснодар» одержал 10 побед и 3 раза сыграл вничью.

«Серия «Краснодара» без поражений – хороший знак для команды. Где-то такие моменты вселяют уверенность в игроков. Но чем дольше она будет длиться, тем сложнее будет справляться с давлением.

Думаю, «Краснодар» не сможет закончить РПЛ без единого поражения. В какой-то момент они оступятся», – заявил Мостовой.