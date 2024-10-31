«Спартак» приближается к покупке Пиняева – общие расходы на игрока составят 30 миллионов

«Спартак» ведет работу по трансферу форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев и «Спартак» – это близкая история. В «Спартаке» он нравится Томашу Амаралу. Но в случае оформления сделки красно-белым придeтся потратить колоссальную сумму.

Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учeтом накрутки и зарплаты обойдeтся примерно в 30 миллионов евро», – сообщил автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.