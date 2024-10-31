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  • «Спартак» приближается к покупке Пиняева – общие расходы на игрока составят 30 миллионов

«Спартак» приближается к покупке Пиняева – общие расходы на игрока составят 30 миллионов

31 октября 2024, 08:58
34

«Спартак» ведет работу по трансферу форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев и «Спартак» – это близкая история. В «Спартаке» он нравится Томашу Амаралу. Но в случае оформления сделки красно-белым придeтся потратить колоссальную сумму.

Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учeтом накрутки и зарплаты обойдeтся примерно в 30 миллионов евро», – сообщил автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

  • Летом был вариант обмена Александра Соболева на Сергея Пиняева.
  • У Пиняева контракт с «Локо» до 2028 года.
  • 19-летний игрок стоит 8 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пиняев Сергей
Комментарии (34)
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SLADE2019
1730357930
Можно ли это назвать работой? Имею в виду, отдавать за такого футболиста 30 лямов. Если и работа, то хреновая. Впрочем, для менеджеров Спартака - это фирменный почерк.
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...уефан
1730358681
...хотел было, что-то быстренько сказать на эту тему. Но... Как-то задумался!... В общем, если это и правда, то не знаю, хороший ли это шаг...
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ScarlettOgusania
1730359465
30 лимонов евро - заоблачная цена за Пиняева, не отражающая работу Амарала, которому "он нравится" как игрок, сделка, больше похожая на "распил"...
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theonewhoisnotafraidofyou
1730359864
Бегунков хватает и без Пиняева, нужен человек с головой в атаку, Барко один не тянет, и опять же, рост, одни гномы в атаке будут? И кстати, был такой бегунок уже Мирзов, почему-то не устроил, Пиняев его копия мне кажется
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Cleaner
1730361443
Ну РЖУ над Спартаком. Локо им дно за бешеные деньги предложил, а тарасовские на это повелись! Лошары!!!...)))
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САДЫЧОК
1730363168
Зачем он нужен? Нужен нормальный тренер и нап уровня Кордобы Гонду!
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Plyash
1730363244
Бред сивой кобылы от Мак-Ника из "телеги", и похоже,после глубочайшей затяжки...
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FCSpartakM
1730363414
Более молодой Зиньковский, без мозгов, прямолинейный, в том плане, что делает одно и то же на поле.
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Цугундeр
1730367356
Очередная замусоленная "надежда" не стоит ничего , пока не врубит "верхние тона".. Голос пропал у Робертино Лоретти и Серёжи Парамонова... Мутация , однако..
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NewLife
1730367462
Верните Пиняева КрыСам и от@битесь от Спартака.
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