Смородская объяснила, чем плох новый спортивный директор «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
– Думаю, что он нашего чемпионата вообще не знает.
– Считаете, «Спартак» неправильно поступил, пригласив его?
– Правильно все, что связано с расширением футбола. Но спортивный директор должен знать место, где работает. Это особенная должность.
– Он же может разобраться по ходу дела.
– Может разобраться. Со временем.
– На ваш взгляд, стоит ли сейчас приглашать дорогостоящих иностранцев?
– Почему вы считаете, что он дорогостоящий? Может быть, он бесплатный? Работа в «Арсенале» была давно. Его оттуда уволили, дальше он поехал в более слабый чемпионат вроде турецкого. То, что было, уже в прошлом.