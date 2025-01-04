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    • Смородская объяснила, чем плох новый спортивный директор «Спартака»

    Смородская объяснила, чем плох новый спортивный директор «Спартака»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

    – Думаю, что он нашего чемпионата вообще не знает.

    – Считаете, «Спартак» неправильно поступил, пригласив его?

    – Правильно все, что связано с расширением футбола. Но спортивный директор должен знать место, где работает. Это особенная должность.

    – Он же может разобраться по ходу дела.

    – Может разобраться. Со временем.

    – На ваш взгляд, стоит ли сейчас приглашать дорогостоящих иностранцев?

    – Почему вы считаете, что он дорогостоящий? Может быть, он бесплатный? Работа в «Арсенале» была давно. Его оттуда уволили, дальше он поехал в более слабый чемпионат вроде турецкого. То, что было, уже в прошлом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2025 21:00
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    Комментарии (20)
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    FCSpartakM
    1736019522
    Это тип у меня нет опыта, потому что меня не берут на работу, потому что у меня нет опыта?
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    Jipersklipers
    1736020007
    Ok
    Ответить
    шахта Заполярная
    1736021647
    Думать, и Смородская вещи не совместимы Как она в Локо думала... без слов.
    Ответить
    Александр.Т.
    1736026462
    Он хоть куда то поехал а сама Смородская куда поехала после того что натворила в Локо?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736026749
    Уволят и этого через три месяца)
    Ответить
    Oldtrafford83
    1736063052
    Толку что ты знала наш чемпионат))
    Ответить
    subbotaspartak
    1736067937
    Человек ещё бзнуть в клубе не успел... плохой... хороший...
    Ответить
    Андрей-Чистый-yandex
    1736140808
    А саму то не выгнали с Локо?
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1736177080
    Не болельщик Спартака, но там хоть каких то легионеров привозят. А в Локомотиве Воробьев и Сулейманов это не чемпионский состав
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    mishayasha
    1736179945
    Какой бы он не был,но смородина полное днище и не открывала бы своё .......
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