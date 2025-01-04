Смородская объяснила, чем плох новый спортивный директор «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.

Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.

С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

– Думаю, что он нашего чемпионата вообще не знает.

– Считаете, «Спартак» неправильно поступил, пригласив его?

– Правильно все, что связано с расширением футбола. Но спортивный директор должен знать место, где работает. Это особенная должность.

– Он же может разобраться по ходу дела.

– Может разобраться. Со временем.

– На ваш взгляд, стоит ли сейчас приглашать дорогостоящих иностранцев?

– Почему вы считаете, что он дорогостоящий? Может быть, он бесплатный? Работа в «Арсенале» была давно. Его оттуда уволили, дальше он поехал в более слабый чемпионат вроде турецкого. То, что было, уже в прошлом.