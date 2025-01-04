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    • Реакция Промеса на поздравление от «Спартака» взволновала болельщиков

    Реакция Промеса на поздравление от «Спартака» взволновала болельщиков

    Сегодня, 4 января, бывшему вингеру «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 33 года.

    «Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – поздравила голландца клубная пресс-служба.

    Футболист отреагировал на поздравление в соцсетях двумя эмодзи – «❤️ ⏳» (сердечком и песочными часами).

    Такой комментарий Промеса взволновал спартаковских болельщиков, увидевших в нем намек на скорое возвращение.

    Ранее появилась информация, что нападающему в феврале могут разрешить выезд из ОАЭ.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2025 15:15
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1735994185
    ...ну, а что я говорил - "Спартак, Промес, трансферы")...
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    ПалкоВводецъ007
    1735994866
    У этих совести нет. Могут опять подписать наркопреступника. Репутация и этика это не их конёк. А губошлёп будет до конца карьеры за похлёбку ишачить, лишь бы не выдали подельнички. Гыгыгы
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    Мордаванин
    1735997195
    братуха)) наркокортель это уже
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    alex1951
    1735997794
    С Новым Годом всех ....А что касается Промеса,то по возвращений он легко могэт превратиться в россиянина ,где ж в какой стране так привечают ))))
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    Aндрей-кадулин-google
    1736064547
    Братуха,наркота заканчивается,ждем
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