Реакция Промеса на поздравление от «Спартака» взволновала болельщиков

Сегодня, 4 января, бывшему вингеру «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 33 года.
«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – поздравила голландца клубная пресс-служба.
Футболист отреагировал на поздравление в соцсетях двумя эмодзи – «❤️ ⏳» (сердечком и песочными часами).
Такой комментарий Промеса взволновал спартаковских болельщиков, увидевших в нем намек на скорое возвращение.
Ранее появилась информация, что нападающему в феврале могут разрешить выезд из ОАЭ.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.