Реакция Промеса на поздравление от «Спартака» взволновала болельщиков

Сегодня, 4 января, бывшему вингеру «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 33 года.

«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – поздравила голландца клубная пресс-служба.

Футболист отреагировал на поздравление в соцсетях двумя эмодзи – «❤️ ⏳» (сердечком и песочными часами).

Такой комментарий Промеса взволновал спартаковских болельщиков, увидевших в нем намек на скорое возвращение.

Ранее появилась информация, что нападающему в феврале могут разрешить выезд из ОАЭ.