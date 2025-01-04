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«Спартак» поздравил «братуху» Промеса с днем рождения

4 января 2025, 13:13
18

«Спартак» опубликовал поздравление, адресованное Квинси Промесу.

Сегодня, 4 января, бывшему вингеру московской команды исполнилось 33 года

«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – говорится в публикации.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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...уефан
1735986850
...с Днюхой, Братуха-Антоха! 33 - красивая цифра!)...
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ЯНикПоменял
1735989176
На нарах этому "братухе" давно пора. Желательно где нибудь на Колыме. В России ему за такую статью корячилось бы от 15 лет строгача.
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Мордаванин
1735992635
иподарил ведро сахарной пудры
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Plyash
1736000396
33 года возраст Иисуса Христа.Знаменательная дата для тебя и всех нас,дружище. Удачи тебе по жизни,Антошка.
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