«Спартак» поздравил «братуху» Промеса с днем рождения

«Спартак» опубликовал поздравление, адресованное Квинси Промесу.
Сегодня, 4 января, бывшему вингеру московской команды исполнилось 33 года
«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – говорится в публикации.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
Источник: телеграм-канал «Спартака»