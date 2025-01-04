«Спартак» поздравил «братуху» Промеса с днем рождения

«Спартак» опубликовал поздравление, адресованное Квинси Промесу.

Сегодня, 4 января, бывшему вингеру московской команды исполнилось 33 года

«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днeм рождения», – говорится в публикации.