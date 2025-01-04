Стало известно, когда Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ

Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, получит возможность уехать из Дубая в скором времени.
В конце января состоится следующее слушание по делу футболиста в суде ОАЭ.
После этого заседания велика вероятность, что голландцу разрешат выезд из страны. Об этом сообщили источники в окружении 33-летнего голландца.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.