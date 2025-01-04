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    Стало известно, когда Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ

    Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, получит возможность уехать из Дубая в скором времени.

    В конце января состоится следующее слушание по делу футболиста в суде ОАЭ.

    После этого заседания велика вероятность, что голландцу разрешат выезд из страны. Об этом сообщили источники в окружении 33-летнего голландца.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 14:14
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    Комментарии (7)
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    oyabun
    1735992174
    Заголовок "стало известно". В теме "Возможно..в скором времени..". Вот не жалеете вы нас болельщиков. (
    Ответить
    ...уефан
    1735992201
    ...всё, как в прошедшем зимнем перерыве, футбола в РПЛ нету пока, значит - Спартак и Промес...
    Ответить
    Мордаванин
    1735992340
    когда товар реализуит
    Ответить
    subbotaspartak
    1735992990
    Буквально намедни и вскорости... после суда... может быть... Чисто новостной канал.
    Ответить
    Спартак(м)
    1735993610
    С днём рождения Антошка
    Ответить
    alefreddy
    1735995795
    пора обратно возвращаться
    Ответить
    k611
    1735995898
    Дождёмся конца января...
    Ответить
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