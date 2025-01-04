Стало известно, когда Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ

Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, получит возможность уехать из Дубая в скором времени.

В конце января состоится следующее слушание по делу футболиста в суде ОАЭ.

После этого заседания велика вероятность, что голландцу разрешат выезд из страны. Об этом сообщили источники в окружении 33-летнего голландца.