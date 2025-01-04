Семин в «Мордовии» сам премировал игроков: «Доставал из свитера деньги и выдавал»

Бывший защитник «Мордовии» Аслан Дудиев вспомнил работу в клубе главного тренера Юрия Семина.

– Вы в «Мордовии» с Юрием Семиным заняли восьмое место в РПЛ. Каким вам запомнился легендарный тренер?

– Юрий Палыч – легенда! Я его обожаю! Вспоминаю его харизму, я его поклонник! С ним столько историй есть. Это единственный тренер, который, когда мы кого-нибудь хлопнем, доставал из свитера свои деньги и нам давал. После одной игры Антону Коченкову говорит: «Антон, это вам, раскидай на пацанов от меня». Человек от себя для пацанов такое делал, теперь скажи мне, кто из тренеров РПЛ свои деньги игрокам раздавал? Думаю, таких нет. Для меня он навсегда останется легендой! Юрий Палыч всегда ко мне хорошо относился.

Есть с ним еще одна классная история. Я должен был квартиру посмотреть, а перед этим быстро на массаж сходить. А Семин шикарно выглядит, у него даже седых волос не видно. Я захожу, а кто-то на моем месте лежит лицом вниз и только спину видно, я даже подумать не мог про Палыча. Сам думаю, что кто-то из ребят лежит, и массажисту говорю: «Ты что, я ж сказал, никого не бери». Потом говорю лежащему поднять голову, а там Семин! Я перед ним извинился и пулей убежал. Все смеются, а Палыч даже не наказал меня.

– Ваше восьмое место – сколько в том результате заслуги Семина?

– Все проценты. Он – сильнейший мотиватор. И Семин, и Газзаев так встряхнуть могли. Ты бежать уже не можешь, но он тебе крикнет – и ты побежишь.

– Из-за чего «Мордовия» не смогла остаться на профессиональном уровне после такого отрезка? Можно ли сказать, что Саранск оказался не футбольным городом?

– Клуб просто оказался не нужен. Стадион построили, но клуб не нужен. Несколько лет потоптались, а потом без денег оставили. До сих пор нет команды, а губернатору ничего не нужно. Все печально там.