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    • Журналист Алланазаров: «Спартак» сразу подпишет Промеса, когда его дела в ОАЭ будут закрыты»

    Журналист Алланазаров: «Спартак» сразу подпишет Промеса, когда его дела в ОАЭ будут закрыты»

    Журналист «СЭ» Максим Алланазаров уверен в скором возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

    «Близкие к Квинси ребята поговаривают, что очередное слушание по его делу состоится в конце января. Друзья Промеса уверены, что после этого заседания Квинси разрешат выезд из Дубая.

    Уверен, «Спартак» сразу подпишет Квинси, как только все вопросы с его делами в ОАЭ будут закрыты, а условия не будут заоблачными.

    Антоха сам принял решение уехать в Эмираты, а менеджерам «Спартака» не хватило авторитета, чтобы его остановить. В итоге братуха подставил клуб и теперь не имеет права гнуть пальцы при заключении контракта.

    Было бы очень круто увидеть Антоху на зимнем турнире. Верю и жду. Сам Промес ставит часы под своим поздравлением от клуба. Намекает на скорое возвращение», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова

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    04.01.2025 16:16
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    Комментарии (6)
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    Мордаванин
    1735997301
    хаха а если ему поприговору руки оттяпают?или это в китае?
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    ...уефан
    1735997396
    ...поживем-увидим...
    Ответить
    Desma
    1735998967
    Максимка уже за всех всё решил.......
    Ответить
    rash1959
    1735999225
    Нужно места освобождать, много легов. Новому Кахи много дел впереди.
    Ответить
    andr45
    1736004145
    ЖДЕМ-с) Думаю все експерты и щелкоперы тоже ждут, готовя говнометы) Нагучев и Алланазаров, наверное, запасные приобрели)
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    DOCTOR PENALTY
    1736006973
    Не удивлюсь, если Промес вернётся: руководство Спартака в последние годы наделало много разных глупостей. *****!
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