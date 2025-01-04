Журналист Алланазаров: «Спартак» сразу подпишет Промеса, когда его дела в ОАЭ будут закрыты»

Журналист «СЭ» Максим Алланазаров уверен в скором возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Близкие к Квинси ребята поговаривают, что очередное слушание по его делу состоится в конце января. Друзья Промеса уверены, что после этого заседания Квинси разрешат выезд из Дубая.

Уверен, «Спартак» сразу подпишет Квинси, как только все вопросы с его делами в ОАЭ будут закрыты, а условия не будут заоблачными.

Антоха сам принял решение уехать в Эмираты, а менеджерам «Спартака» не хватило авторитета, чтобы его остановить. В итоге братуха подставил клуб и теперь не имеет права гнуть пальцы при заключении контракта.

Было бы очень круто увидеть Антоху на зимнем турнире. Верю и жду. Сам Промес ставит часы под своим поздравлением от клуба. Намекает на скорое возвращение», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.