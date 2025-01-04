Журналист Алланазаров: «Спартак» сразу подпишет Промеса, когда его дела в ОАЭ будут закрыты»

Журналист «СЭ» Максим Алланазаров уверен в скором возвращении Квинси Промеса в «Спартак».
«Близкие к Квинси ребята поговаривают, что очередное слушание по его делу состоится в конце января. Друзья Промеса уверены, что после этого заседания Квинси разрешат выезд из Дубая.
Уверен, «Спартак» сразу подпишет Квинси, как только все вопросы с его делами в ОАЭ будут закрыты, а условия не будут заоблачными.
Антоха сам принял решение уехать в Эмираты, а менеджерам «Спартака» не хватило авторитета, чтобы его остановить. В итоге братуха подставил клуб и теперь не имеет права гнуть пальцы при заключении контракта.
Было бы очень круто увидеть Антоху на зимнем турнире. Верю и жду. Сам Промес ставит часы под своим поздравлением от клуба. Намекает на скорое возвращение», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.