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    Аленичев выбрал событие года в российском футболе

    Дмитрий Аленичев выделил самое важное событие в российском футболе в 2024 году.

    «Главное событие 2024 года для российского футбола – это то, что «Динамо» упустило чемпионство за многие-многие годы в конце чемпионата. Это чисто моe мнение.

    Когда было всe в их ногах, руках и головах, они умудрились не сыграть вничью в Краснодаре, дав тем самым возможность «Зениту» стать чемпионом. Это до сих пор у меня в голове лежит.

    Часто встречаю болельщиков «Динамо» на улице. Люди настолько расстроены… Наверное, «Динамо» вряд ли предоставится такой шанс в ближайшее время. Они, к сожалению, им не воспользовались», – сказал Аленичев.

    • «Динамо» в итоге стало только бронзовым призером РПЛ.
    • Перед последним туром чемпионата команда была лидером, но из-за поражения их обошли «Зенит» и «Краснодар».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.01.2025 15:30
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    Комментарии (5)
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    FROLL007
    1735995067
    Да, это было феерично. Зениту пофартило. Везёт тому. кто везёт.
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    alefreddy
    1735996155
    не приложили усилий
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    DOCTOR PENALTY
    1736004241
    Эх, Динамо, ** ***** ****** ****.... (((
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    zigbert
    1736012720
    Перегорели динамовцы в этом матче. А ведь всего то и нужно было сыграть вничью. Событие года - не иначе.
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