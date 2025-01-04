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    • «Купил дом, построил огромный забор, поставил пивной аппарат и отдыхает»: стало известно, куда пропал Баранов после карьеры

    «Купил дом, построил огромный забор, поставил пивной аппарат и отдыхает»: стало известно, куда пропал Баранов после карьеры

    Бывший спартаковец Эдуард Мор рассказал, куда пропал его партнер Василий Баранов.

    – Знаменитая байка, что Василий Баранов сидел в раздевалке и сказал: «Закончу карьеру – вы меня не найдете».

    – Было. Сидим, обсуждаем, кто чем будет заниматься после карьеры. Кто-то говорит, что будет тренером, второй – другое, третий – что-то еще. Хлестов сказал, что заработает денег, отдаст жене, а она пусть складывает. Так и есть, все как хотел.

    А Вася Баранов сказал, что купит себе дом, построит огромный забор, поставит аппарат с пивом и будет сидеть отдыхать. Как понимаю, так и происходит (смеется).

    – То есть, с ним вообще никто после завершения карьеры не общался?

    – Ну, я его не видел, вообще. Хотя мы жили с ним рядом в период игры за «Спартак», всегда в одной компании.

    – Для вас это странно?

    – Очень. Потому что Вася компанейский, открытый, душевный. С ним очень приятно общаться. Думаю, он рано или поздно выйдет с кем-то на связь.

    – А сами пытались с ним связаться?

    – Мы же не в «Ищи меня», тут другое, так не работает.

    – Может, кто-то из одноклубников искал?

    – Всегда, когда мы встречаемся, обсуждаем это. Всегда спрашиваем: «А что Вася? Может быть, кто-то звонил ему, узнавал как он?». Есть такое.

    – Но никаких ответов?

    – Никаких.

    • Баранов в 1998-2003 годах провел 120 матчей за «Спартак» в чемпионате России, забил 18 голов.
    • С командой он 4 раза стал чемпионом.
    • На счету Баранова 25 матчей за сборную Беларуси, 3 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 18:58
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1736007191
    Ищите огромный забор из-за которого несёт пивом. ))
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    Rad Meat
    1736008790
    Красава )
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    anatolich72
    1736009273
    Хозяин-барин, зато не трепется как все бывшие.
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    Имя и на этом сайте
    1736023937
    Денег хватило на всё.Ну и молодец
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