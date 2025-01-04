«Купил дом, построил огромный забор, поставил пивной аппарат и отдыхает»: стало известно, куда пропал Баранов после карьеры

Бывший спартаковец Эдуард Мор рассказал, куда пропал его партнер Василий Баранов.
– Знаменитая байка, что Василий Баранов сидел в раздевалке и сказал: «Закончу карьеру – вы меня не найдете».
– Было. Сидим, обсуждаем, кто чем будет заниматься после карьеры. Кто-то говорит, что будет тренером, второй – другое, третий – что-то еще. Хлестов сказал, что заработает денег, отдаст жене, а она пусть складывает. Так и есть, все как хотел.
А Вася Баранов сказал, что купит себе дом, построит огромный забор, поставит аппарат с пивом и будет сидеть отдыхать. Как понимаю, так и происходит (смеется).
– То есть, с ним вообще никто после завершения карьеры не общался?
– Ну, я его не видел, вообще. Хотя мы жили с ним рядом в период игры за «Спартак», всегда в одной компании.
– Для вас это странно?
– Очень. Потому что Вася компанейский, открытый, душевный. С ним очень приятно общаться. Думаю, он рано или поздно выйдет с кем-то на связь.
– А сами пытались с ним связаться?
– Мы же не в «Ищи меня», тут другое, так не работает.
– Может, кто-то из одноклубников искал?
– Всегда, когда мы встречаемся, обсуждаем это. Всегда спрашиваем: «А что Вася? Может быть, кто-то звонил ему, узнавал как он?». Есть такое.
– Но никаких ответов?
– Никаких.
- Баранов в 1998-2003 годах провел 120 матчей за «Спартак» в чемпионате России, забил 18 голов.
- С командой он 4 раза стал чемпионом.
- На счету Баранова 25 матчей за сборную Беларуси, 3 гола.