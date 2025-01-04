«Купил дом, построил огромный забор, поставил пивной аппарат и отдыхает»: стало известно, куда пропал Баранов после карьеры

Бывший спартаковец Эдуард Мор рассказал, куда пропал его партнер Василий Баранов.

– Знаменитая байка, что Василий Баранов сидел в раздевалке и сказал: «Закончу карьеру – вы меня не найдете».

– Было. Сидим, обсуждаем, кто чем будет заниматься после карьеры. Кто-то говорит, что будет тренером, второй – другое, третий – что-то еще. Хлестов сказал, что заработает денег, отдаст жене, а она пусть складывает. Так и есть, все как хотел.

А Вася Баранов сказал, что купит себе дом, построит огромный забор, поставит аппарат с пивом и будет сидеть отдыхать. Как понимаю, так и происходит (смеется).

– То есть, с ним вообще никто после завершения карьеры не общался?

– Ну, я его не видел, вообще. Хотя мы жили с ним рядом в период игры за «Спартак», всегда в одной компании.

– Для вас это странно?

– Очень. Потому что Вася компанейский, открытый, душевный. С ним очень приятно общаться. Думаю, он рано или поздно выйдет с кем-то на связь.

– А сами пытались с ним связаться?

– Мы же не в «Ищи меня», тут другое, так не работает.

– Может, кто-то из одноклубников искал?

– Всегда, когда мы встречаемся, обсуждаем это. Всегда спрашиваем: «А что Вася? Может быть, кто-то звонил ему, узнавал как он?». Есть такое.

– Но никаких ответов?

– Никаких.