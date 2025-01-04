Агент: «Гвардиола – идеальный тренер для Батракова»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, хотел бы, чтобы игрок выступал под руководством Хосепа Гвардиолы.

– Как вы считаете, какой чемпионат подойдет Алексею больше всего?

– Я бы больше отталкивался не от чемпионата, а от тренера. Нужен тренер, который сможет правильно его использовать и развивать дальше.

– Например.

– Пеп Гвардиола.

– Не слишком круто?

– Не привязывайтесь к тому, что он работает в «Манчестер Сити». Гвардиола был не только там. Он тренировал «Барселону», «Баварию». Речь о том, что в этих клубах он не только ставил игру и приносил результат, но и развивал футболистов.

– Но главное, чтобы игроку было комфортно, а тренер хотел с ним работать?

– Плюс не забывайте, что любому игроку из нашего чемпионата при переезде в Европу вообще не будет легко. И если сейчас мы будем выбирать, где Алексею будет легче, это путь в никуда.

– Но раскройте мысль с Гвардиолой. Только он подойдет Алексею?

– Условно говоря, да. Стиль игры, который ставит Гвардиола, идеально подходит для Алексея. Но есть же еще тренеры, которые схожи с философией команд Гвардиолы. Я обращал бы внимание на такие команды. Без привязки к какому-либо чемпионату.