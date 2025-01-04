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    Марков из «Факела» ответил, в чем он сильнее Угальде

    Нападающий «Факела» Евгений Марков сравнил себя с Манфредом Угальде из «Спартака».

    – Кого бы вы назвали лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ?

    – Есть много хороших футболистов. Я бы выделил Угальде.

    – Какие качества у него хотели бы позаимствовать?

    – Никаких. У него – свои, у меня – свои.

    – В чем вы сильнее его?

    – После игры я намного сильнее его. Лучше распоряжаюсь моментами после игры (улыбается).

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 миллионов евро.
    • Сообщалось, что за форвардом следят 11 клубов АПЛ. Также он интересен «ПСЖ» и «Монако».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 18:32
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1736006126
    Марков не умеет играть в футбол..., а в остальном они с Угальде совершенно одинаковы. )))
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    alefreddy
    1736015030
    шутник однако
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    шахта Заполярная
    1736015064
    Что то блохи запаздывают, пока не воняет
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736027773
    И че)
    Ответить
    Борис34684
    1736054723
    Маркову только и остается улыбаться.
    Ответить
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