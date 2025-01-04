Марков из «Факела» ответил, в чем он сильнее Угальде

Нападающий «Факела» Евгений Марков сравнил себя с Манфредом Угальде из «Спартака».

– Кого бы вы назвали лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ?

– Есть много хороших футболистов. Я бы выделил Угальде.

– Какие качества у него хотели бы позаимствовать?

– Никаких. У него – свои, у меня – свои.

– В чем вы сильнее его?

– После игры я намного сильнее его. Лучше распоряжаюсь моментами после игры (улыбается).