Марков из «Факела» ответил, в чем он сильнее Угальде

Нападающий «Факела» Евгений Марков сравнил себя с Манфредом Угальде из «Спартака».
– Кого бы вы назвали лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ?
– Есть много хороших футболистов. Я бы выделил Угальде.
– Какие качества у него хотели бы позаимствовать?
– Никаких. У него – свои, у меня – свои.
– В чем вы сильнее его?
– После игры я намного сильнее его. Лучше распоряжаюсь моментами после игры (улыбается).
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 миллионов евро.
- Сообщалось, что за форвардом следят 11 клубов АПЛ. Также он интересен «ПСЖ» и «Монако».