Мостовой рассказал, благодаря кому стал «звездой европейского футбола»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поздравил экс-тренера команды Олега Романцева с днем рождения.

«Поздравляю Олега Ивановича Романцева с днем рождения! Все, кто знают историю моего появления в российском футболе, понимают, какое у меня отношение к Олегу Ивановичу. Романцев меня нашел, в меня поверил и направил в «Спартак».

Я всегда говорил, что Романцев – главный тренер в моей карьере. Потом только Константин Иванович Бесков. Поэтому можно сказать, что именно Романцев – это тот человек, который сделал меня звездой европейского футбола! Всегда буду благодарен за это!

Желаю Олегу Ивановичу крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Собираюсь ему лично позвонить и поздравить с днем рождения!» – сказал Мостовой.