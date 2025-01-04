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    • Мостовой рассказал, благодаря кому стал «звездой европейского футбола»

    Мостовой рассказал, благодаря кому стал «звездой европейского футбола»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой поздравил экс-тренера команды Олега Романцева с днем рождения.

    «Поздравляю Олега Ивановича Романцева с днем рождения! Все, кто знают историю моего появления в российском футболе, понимают, какое у меня отношение к Олегу Ивановичу. Романцев меня нашел, в меня поверил и направил в «Спартак».

    Я всегда говорил, что Романцев – главный тренер в моей карьере. Потом только Константин Иванович Бесков. Поэтому можно сказать, что именно Романцев – это тот человек, который сделал меня звездой европейского футбола! Всегда буду благодарен за это!

    Желаю Олегу Ивановичу крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Собираюсь ему лично позвонить и поздравить с днем рождения!» – сказал Мостовой.

    • Экс-тренер «Спартака» в декабре 2023-го стал наставником и советником в «Пари НН».
    • Он не возглавляет команды с 2005 года.
    • Романцев приводил «Спартак» к 9 чемпионствам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2025 22:02
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    Комментарии (3)
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    Krics
    1736054172
    Ни чего личного,но когда он был звездой европейского футбола,не плохой игрок не более( очень жадный до кеша)ихмо.
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    Тинез Розоп
    1736064872
    Футболиста он из тебя сделал хорошего , как игрока. Но вот , как человека у него не получилось. Жаль(…
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