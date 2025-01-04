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    Глава «Пари НН» призвал закрыть РПЛ

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов предложил реформу РПЛ.

    «Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас.

    Я за то, чтобы лигу закрыть [законсервировать]. Тогда у команд будет больше маневров и возможностей, для того чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными. Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • Ранее в Минспорте Беларуси не исключили участие своих клубов в чемпионате России.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2025 20:32
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    Комментарии (13)
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    ScarlettOgusania
    1736013505
    и на каких условиях данное "предложение" надо рассматривать: сколько клубов будет представлено от РПЛ и сколько от белорусской лиги, где любой лучший клуб слабее российского, и куда будут переходить клубы Белоруссии после окончания чемпионата, в ФНЛ или какую-то другую лигу под это самое действо уже придумал спец из Пари НН Гусейнов? а что бы этому "манилову" не объединить чемпионаты Армении и Азербайджана?))
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    шахта Заполярная
    1736015893
    Ты чем после Нового года похмелился.
    Ответить
    NewLife
    1736016835
    Чушь, не хочу даже комментировать((
    Ответить
    rash1959
    1736017074
    мелик мелит всякую ху...
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    Интерес
    1736021374
    Мелик-Гусейнов,проще воссоединиться с родиной твоих праотцов,чем с членом "единого государства",Батьку-то спросил?Худо-бедно,они играют ещё где-то. Проще Пари НН закрыть,чтобы ты без работы остался,прожектёр.
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    VPERDIV SPARTAK
    1736026933
    Из Крыма две команды в РПЛ не помешали бы
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    Валя Ромашина
    1736062521
    Депутаты призвали к привлечению мигрантов из средний Азии . Выйдет на много дешевле .
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    Аналитик77
    1736064416
    Прежде чем приглашать Белорусов надо пригласить своих из Крыма
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    Zapolyarnic
    1736100237
    Пора закрыть # инициатора.
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    Сергей-Дюгаев-yandex
    1736172072
    Мелик, у себя в Азербайджане, что нибудь подобное предложи, а у нас, мы сами разберемся.
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