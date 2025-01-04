Глава «Пари НН» призвал закрыть РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов предложил реформу РПЛ.

«Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас.

Я за то, чтобы лигу закрыть [законсервировать]. Тогда у команд будет больше маневров и возможностей, для того чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными. Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ», – сказал Мелик-Гусейнов.