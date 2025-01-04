Цорн прокомментировал назначение Кахигао в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.

«Перспективный шаг для «Спартака». Его опыт в «Арсенале» и навыки работы на трансферном рынке могут помочь клубу.

Ключевым фактором станет его адаптация к российским условиям и взаимодействие с командой и руководством», – сказал Цорн.