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    Цорн прокомментировал назначение Кахигао в «Спартак»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.

    «Перспективный шаг для «Спартака». Его опыт в «Арсенале» и навыки работы на трансферном рынке могут помочь клубу.

    Ключевым фактором станет его адаптация к российским условиям и взаимодействие с командой и руководством», – сказал Цорн.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.01.2025 15:50
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    zigbert
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