Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн

Появилась информация о деятельности бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

«Сын Сергея Прядкина после сомнительного опыта в «Спартаке» и «Локомотиве» словно растворился. И даже не реанимировал своe агентство. А в российском футболе его вообще нет.

Удалось узнать, что сейчас культовый менеджер периодически консультирует балканские и греческие клубы по части трансферов и получает управленческий диплом ФИФА», – написал источник.