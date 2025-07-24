Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн

Появилась информация о деятельности бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.
«Сын Сергея Прядкина после сомнительного опыта в «Спартаке» и «Локомотиве» словно растворился. И даже не реанимировал своe агентство. А в российском футболе его вообще нет.
Удалось узнать, что сейчас культовый менеджер периодически консультирует балканские и греческие клубы по части трансферов и получает управленческий диплом ФИФА», – написал источник.
- Цорн управлял «Спартаком» в 2019-2020 годах.
- Сейчас пост генерального директора в «Спартаке» занимает Олег Малышев.
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: телеграм-канал Константина Кринского