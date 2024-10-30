Стали известны сроки восстановления Джикии

В «Химках» сообщили, сколько пропустит из-за травмы центральный защитник Георгий Джикия.

«Он получил травму двуглавой мышцы бедра. На данный момент Георгий проходит реабилитацию и восстановление.

Примерно через 3-4 недели мы вернем его обратно в общую группу», – сказал главный врач подмосковного клуба Николай Зоткин.