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Дивеев сообщил, сколько денег тратит в месяц

31 октября 2024, 11:46
6

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл сумму трат.

– СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

– Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело.

  • В 17 играх сезона у Дивеева 5 голов.
  • Впереди у ЦСКА матч 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2 ноября).
  • ЦСКА идет в таблице 4-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (6)
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NewLife
1730367109
Подозреваю, что желтушная пресса стала подрабатывать для налоговиков, судя по количеству таких материалов в последнее время, позор((
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andr45
1730367746
А какой кал у Дивеева? Не мучает ли его диарея? Прозрачная ли моча? Считаю, что эти вопросы не менее актуальны, чем его траты? Ждем ответов)
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evgevg13
1730368353
Вот никогда не напишут сколько помогли детдомам, дали на проведение операций деткам, скинулись на благоустройство сел. Не хайпово, не престижно...
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lek!
1730373575
Ну уже близкие цифры .А то 50-100 тыс говорят все ))
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nik55
1730376017
дать футболистам зарплату слесаря или токаря-----потом пусть пишут сколько тратят в месяц
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Gwynbleidd
1730447144
для Москвы адекватные траты, с учётом что он скорее всего ещё и квартиру снимает...
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