Дивеев сообщил, сколько денег тратит в месяц

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл сумму трат.

– СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

– Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело.

В 17 играх сезона у Дивеева 5 голов.

Впереди у ЦСКА матч 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2 ноября).

ЦСКА идет в таблице 4-м.

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