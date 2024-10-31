Подробности конфликта Роналду и «МЮ» в 2022 году: клуб поступил в стиле Смородской

Появились подробности конфликта Криштиану Роналду и Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

Игрок отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом».

Португалец был отстранен от команды решением тен Хага. После этого Криштиану пытался попасть в раздевалку, чтобы забрать вещи, но его туда не пускали. Роналду пришлось воспользоваться помощью футболиста академии – он достал принадлежности игрока и передал ему.