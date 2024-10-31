Подробности конфликта Роналду и «МЮ» в 2022 году: клуб поступил в стиле Смородской

Появились подробности конфликта Криштиану Роналду и Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
- Игрок отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом».
Португалец был отстранен от команды решением тен Хага. После этого Криштиану пытался попасть в раздевалку, чтобы забрать вещи, но его туда не пускали. Роналду пришлось воспользоваться помощью футболиста академии – он достал принадлежности игрока и передал ему.
- Аналогично в 2014 году поступила президент «Локомотива» Ольга Смородская после увольнения главного тренера Леонида Кучука. Белорус приехал на базу за вещами, но его не пустили. По словам охраны, это было личным распоряжением Смородской.
- Тен Хага на этой неделе уволили из «МЮ». Роналду выступает за «Аль-Наср».
Источник: Daily Mail