Агент Депая уличил тренера «Зенита» во лжи

Себастьян Ледуре, агент форварда «Коринтианса» Мемфиса Депая, опроверг информацию, что игрок контактировал с «Зенитом».

Ранее о работе «Зенита» по Депаю сообщил тренер россиян Вильям.

«Оливейра сказал, что «Зениту» предлагали Депая? Это неправда.

Контакты со «Спартаком»? Между российскими клубами и официальными представителями Мемфиса было ноль контактов», – заверил агент.