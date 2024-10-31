Агент Депая уличил тренера «Зенита» во лжи

Себастьян Ледуре, агент форварда «Коринтианса» Мемфиса Депая, опроверг информацию, что игрок контактировал с «Зенитом».
- Ранее о работе «Зенита» по Депаю сообщил тренер россиян Вильям.
«Оливейра сказал, что «Зениту» предлагали Депая? Это неправда.
Контакты со «Спартаком»? Между российскими клубами и официальными представителями Мемфиса было ноль контактов», – заверил агент.
- Депай играл за «Барселону», «МЮ», «Атлетико».
- В 7 матчах за «Коринтианс» у Депая 2 гола, 3 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»