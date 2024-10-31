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  • Губерниев оценил потенциальное назначение Юрана и Мостового в «Спортинг»: «Соперники спасуют после такого»

Губерниев оценил потенциальное назначение Юрана и Мостового в «Спортинг»: «Соперники спасуют после такого»

31 октября 2024, 09:11
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Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил желание Сергея Юрана и Александра Мостового заменить Рубена Аморима в «Спортинге».

«Как человек, который буквально вчера продал контрольный пакет акций лиссабонского «Спортинга», а до этого я был владельцем команды, как вы знаете, хочу сказать, что Юран вполне потянет. Но поскольку акций теперь у меня нет, я его не могу пригласить на работу. А если совсем говорить серьезно, то Юран – состоявшийся тренер и суперзвезда европейского футбола, поэтому он способен. И если так получится, что я выкуплю свои акции «Спортинга» обратно, я его приглашу.

Кроме шуток, я хочу сказать, что Юран справится в «Спортинге». Вопрос только в том, что его вряд ли позовут. Но он хороший тренер и прекрасно играл в футбол. Кстати, молодец, что ставит такие амбициозные задачи. А дальше дело за руководством лиссабонского клуба.

Александр Мостовой готов вместе с Юраном тренировать «Спортинг»? Я думаю, что после такого и «Бенфика», и «Порту», и все остальные португальские команды спасуют. Представляете, Юран, Мостовой... Кто-то должен еще пресс-службы возглавить для того, чтобы совсем было нормально. Например, Игорек Рабинер. И тогда вообще, команда «Спортинг» будет обречена на абсолютный успех и гегемоном в Португалии будут не «Бенфика» и «Порту», а они. Главное, чтобы потом не было книги: «Как мы втроем убивали «Спортинг», – сказал Губерниев.

  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: «РБ Спорт»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Спортинг Юран Сергей Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
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Борис34684
1730360461
Думаю не Губерниеву скалить зубы. Во всяком случае Юран как тренер лучше, чем Губер как говорилка с трепач тв.
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