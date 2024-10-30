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Мостовой попросился в штаб Юрана в «Спортинг»

30 октября 2024, 17:48
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

«Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка. Если бы поступило предложение, то было бы замечательно.

В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем.

Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не могут поехать к ним?» – сказал Мостовой.

  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: «РБ Спорт»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Спортинг Юран Сергей Мостовой Александр
Комментарии (6)
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neim
1730301891
Попрошайка вечная, так и будешь с протянутой рукой до конца жизни лебезить (((.
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Цугундeр
1730302222
) Это был бы тандем из тандемов ! Один педали крутит (непонятно в какую сторону) , другой чеканит мешок с камнями.
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Cleaner
1730308524
Мостовой, так ты лицензию тренерскую получи сначала. Потом во второй лиге помощником главного походи. И только ПОТОМ может быть Юран посмотрит в твою сторону. А может и не посмотрит. Нафига Юрану в команде такой негативный человек???
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ВетеR
1730314598
юран может только возглавить Спортинг в компьютерной игре
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zigbert
1730360052
Таких тренеров ждет вся Португалия с нетерпением.
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