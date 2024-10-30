Мостовой попросился в штаб Юрана в «Спортинг»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

«Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка. Если бы поступило предложение, то было бы замечательно.

В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем.

Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не могут поехать к ним?» – сказал Мостовой.