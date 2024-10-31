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  • Агент Селюк назвал российского футболиста, который котировался бы в Европе: «Но он предпочел деньги»

Агент Селюк назвал российского футболиста, который котировался бы в Европе: «Но он предпочел деньги»

31 октября 2024, 00:12
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у форварда Александра Соболева были перспективы перейти в европейский клуб.

  • В августе игрок сменил «Спартак» на «Зенит».
  • Петербуржцы заплатили за него 10 млн евро.
  • После трансфера нападающий сделал 1+1 в 9 официальных матчах.

– Да не стоит Соболев 10 миллионов. Таких, как Соболев, воз и маленькая тележка. Но Соболев, как ни странно для многих, в Европе бы котировался.

Вот Соболеву можно было пойти в Европу. И я думаю, у него бы был результат, может быть, даже и лучше, чем у Чалова.

Это мой взгляд, я все же немножко разбираюсь. Не как теоретики и эксперты всякие, включая Радимова с Карпиным. А я все же как-то даю некоторых футболистов, и они очень успешны.

Соболев, видимо, предпочел «Зенит», то есть деньги. Потому что играть он там особо не будет. Но Соболев как раз мог бы двигаться в европейской части, причем мог и неплохо двигаться.

– В каком чемпионате?

– Практически в любом чемпионате.

– В среднем клубе?

– Ну, конечно! Нет, в «Барселоне». Понятно, что в среднем клубе. В России вообще нет футболистов, которые могут играть в клубе выше среднего. Просто нет таких футболистов.

Вот был Аршавин, а после него – никого... И во времена Аршавина тоже так было. Неважно, что Юра Жирков был в «Челси», Павлюченко в «Тоттенхэме», все это было данью какой-то моды. Реальный игрок был Аршавин. Все остальные находились на посиделке.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1730323267
Какой же он высокомерный этот мудак с окраины. ***
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Сергей-Садковский-google
1730367399
Ну если лучше самого Чалова, то это топ)
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ZeBolotny
1730454116
Насчёт Аршавина согласен, остальное Селюк конечно прогнал! Да в принципе и Жирков с Павлюченко играли очень на хорошем уровне и довольно продолжительное время!
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