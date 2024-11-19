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    • Бывший защитник «Зенита» назвал единственный плюс Соболева при конкуренции за место в составе

    Бывший защитник «Зенита» назвал единственный плюс Соболева при конкуренции за место в составе

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил высказывание форварда петербуржцев Александра Соболева о собственной результативности. Форвард ранее сказал, что «никогда не ставит перед собой цели забивать голы».

    – Со спортивной точке зрения, футбол – командная игра. Если коллектив победил, то разницы нет. Но Соболев лукавит. Это очевидно. Для любого человека важно забить гол, особенно для нападающего. Просто нужно понимать, что если нападающий не забивает голы, то ищут того, кто будет забивать.

    – Может ли сказать, что это высказывание – защитная реакция? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.

    – Безусловно, что-то же он должен говорить, как-то объяснять, почему так складывается. Но на самом деле я не вижу какой-то глобальной проблемы.

    Я не совсем следил, по-моему он не играет в составе. Не забивает, ну, бывает. Бывает, что нападающий играют целый сезон в составе и забивают три гола, и никто не считает, что какие-то проблемы с таким игроком есть.

    В отношении нападающий оценку может давать только главный тренер. Бывает такое, что нападающий не забивает, но выполняет очень много полезной работы: и оборонительной, и атакующей, и в принципе он приносит пользу, а команда выигрывает. Тогда может быть ему и не важно забивать.

    – Сколько голов вы ждете от Соболева в нынешнем чемпионате России?

    – Я так не смотрю на футболистов в целом и на Соболева в частности. Забьет 15 – здорово, забьет три… Мне, честно скажу, без разницы. Мне главное, чтобы «Зенит» боролся за чемпионство, показывал хорошую и уверенную игру.

    У меня есть большие сомнения, что Соболев будет постоянно играть в составе. Это было прогнозируемо, когда он приходил. Нужно понимать, что у Соболева в этой конкуренции единственный плюс – это то, что он россиянин.

    • В нынешнем сезоне Соболев сыграл 9 матчей в РПЛ (8 – за «Зенит») и не отметился результативными действиями.
    • В Кубке России 27-летний нападающий провел 4 встречи, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    19.11.2024 11:22
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    DOCTOR PENALTY
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