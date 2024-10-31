Почетный президент РФС Вячеслав Колосков определил место «Спартака» в российском футболе.

«Сейчас по игре и результатам «Спартак» – средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места – это солидное отставание.

Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», – сказал Колосков.