Почетный президент РФС Вячеслав Колосков определил место «Спартака» в российском футболе.
«Сейчас по игре и результатам «Спартак» – средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места – это солидное отставание.
Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», – сказал Колосков.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Ближайший соперник – ЦСКА (2 ноября).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»