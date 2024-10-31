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Колосков определил место «Спартака» в российском футболе

31 октября 2024, 11:17
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков определил место «Спартака» в российском футболе.

«Сейчас по игре и результатам «Спартак» – средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места – это солидное отставание.

Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», – сказал Колосков.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (2 ноября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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FCSpartakM
1730363633
Тип ЦСКА и Динамо по такому принципу не середняки? Или 9 и 7 отставание не особо большое уже? У нас процесс усреднизации длиться ровно 1 круг или как это работает. То есть можно за пару туров сократить отставание до очков 6 и тогда уже не середняк?
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Цугундeр
1730366550
Деду пайку не прислали...
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andr45
1730367389
КОЛОСКОВ О СТАНКОВИЧЕ  «Это сильный специалист» А вот експерты с Матч ТВ, под одобрительные улыбки дикторов, считают его тупоголовым, о чем регулярно информируют зрителей. И кому же верить?
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NewLife
1730368233
Для чего проводится чемпионат ? Чтобы выявить сильнейший клуб. Но всякие флюгеры, обосравшиеся тренеры и около футбольная шантрапа постоянно выступают со своими прогнозами и предсказаниями будущего только для того, чтобы вякать в медиа пространстве и напоминать о себе)) Их не интересует состязание, а только п.и.zдешь о нем(
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Лицом_на_клаве
1730371330
Они давно стали середняками, а нынешний физрук только укрепит положение середняка на 10 месте.
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