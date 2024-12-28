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    • Легионер «Динамо Мх» назвал самый простой способ получить гражданство РФ

    Легионер «Динамо Мх» назвал самый простой способ получить гражданство РФ

    Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал о своей ситуации с получением российского паспорта.

    – Расскажи, что с твоим паспортом? Ты собирался получать, но потом процедуру приостановил. Гендиректор клуба Шамиль Газизов вообще сказал, что тебе нужно жениться. Это самый простой способ?

    – Сейчас – да. У меня была возможность получить паспорт как носителю языка. Когда только перешел в «Динамо», я должен был все документы отдать для получения паспорта, но мы не успели, так как изменился закон.

    В итоге решили подождать, вдруг появится более простой путь. Ничего страшного нет, если я буду жить так, как сейчас.

    • Касинтура в 2015 году приехал в Россию из Анголы, чтобы учиться.
    • В 2021-м он попал в «Уфу».
    • «Динамо Мх» подписало хавбека в 2023 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.12.2024 15:00
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    Комментарии (3)
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    zigbert
    1735388992
    Один из немногих иностранцев, которые хорошо знают русский язык.
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    шахта Заполярная
    1735390248
    Что бы без проблем и быстро получить российский паспорт, то надо поселиться в мусорном бачке на болотах.
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    anatolich72
    1735401828
    Переходи в зенит и ты россиянен.
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