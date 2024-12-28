Легионер «Динамо Мх» назвал самый простой способ получить гражданство РФ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал о своей ситуации с получением российского паспорта.
– Расскажи, что с твоим паспортом? Ты собирался получать, но потом процедуру приостановил. Гендиректор клуба Шамиль Газизов вообще сказал, что тебе нужно жениться. Это самый простой способ?
– Сейчас – да. У меня была возможность получить паспорт как носителю языка. Когда только перешел в «Динамо», я должен был все документы отдать для получения паспорта, но мы не успели, так как изменился закон.
В итоге решили подождать, вдруг появится более простой путь. Ничего страшного нет, если я буду жить так, как сейчас.
- Касинтура в 2015 году приехал в Россию из Анголы, чтобы учиться.
- В 2021-м он попал в «Уфу».
- «Динамо Мх» подписало хавбека в 2023 году.