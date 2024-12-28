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    Юран раскрыл любимое новогоднее блюдо: «Оно у нас в крови»

    Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран выделил любимое новогоднее блюдо.

    «Оливье – это мое любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови! Еще очень люблю холодец, но все-таки оливье – больше!

    Новый год будем встречать на поляне Азуа. Это курортный поселок в Кабардино-Балкарии, который находится у подножия горы Эльбрус. Встретим 2025-й здесь, проведем активный отдых, покатаемся на лыжах, зарядимся энергией и вернемся в Москву», – сказал Юран.

    • Юран без работы с весны.
    • По словам тренера, осенью его рассматривал «Спортинг».
    • Новый год россияне встретят на следующей неделе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 18:41
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735401668
    Холодец из копытцев )
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    NewLife
    1735402022
    Это когда же французский повар Оливье тебе так кровь попортил)))
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    zigbert
    1735452798
    Оливье конечно не испортит новогодний стол но все же холодец на первом месте.
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