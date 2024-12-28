Ловчев определил лучшее атакующее трио в РПЛ

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал сильнейшую тройку нападающих в РПЛ.
«Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране.
Причем заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде.
В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста – дело рук Станковича», – сказал Ловчев.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.