Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Ловчев определил лучшее атакующее трио в РПЛ

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал сильнейшую тройку нападающих в РПЛ.

    «Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране.

    Причем заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде.

    В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста – дело рук Станковича», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

    Новости по теме
    Ловчев заявил об отсутствии российских футболистов, способных заиграть в Европе: «Даже Дзюба не состоялся» 4
    Ловчев не верит в европейский путь Захаряна: «Он даже в России не играл лучше всех» 8
    Ловчев оценил вероятность продажи Угальде 3
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1735388943
    Принесли попугаю талоны на корм... На два месяца хватит.
    Ответить
    ...уефан
    1735390655
    ...понесли святые херувимычи-серафимычы весть радостную-очевидную)...
    Ответить
    raritet
    1735391410
    Хорошее сочетание. Нужно признать.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1735393416
    В договорных играх любой неликвид потянет
    Ответить
    Foxitkuban
    1735397882
    Мнение Ловчева предвзято. Для чего его о чем-то спрашивать?
    Ответить
    Интерес
    1735398361
    Ой,блин,я даже боялся открывать тему,чтобы узнать страшную правду!
    Ответить
    zigbert
    1735453650
    Отрицать это нельзя.На данный момент,да.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 