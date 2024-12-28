Ловчев определил лучшее атакующее трио в РПЛ

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал сильнейшую тройку нападающих в РПЛ.

«Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране.

Причем заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде.

В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста – дело рук Станковича», – сказал Ловчев.