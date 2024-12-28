«Это не порнография»: Быстров против вызова Дзюбы и Кержакова в сборную России

Владимир Быстров высказался о возможном возвращении в сборную России Артема Дзюбы и Александра Кержакова.

Оба забили по 30 мячей за национальную команду.

Форварды делят бомбардирский рекорд российской сборной.

– Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?

– Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной.