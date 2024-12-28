Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Это не порнография»: Быстров против вызова Дзюбы и Кержакова в сборную России

    «Это не порнография»: Быстров против вызова Дзюбы и Кержакова в сборную России

    Владимир Быстров высказался о возможном возвращении в сборную России Артема Дзюбы и Александра Кержакова.

    • Оба забили по 30 мячей за национальную команду.
    • Форварды делят бомбардирский рекорд российской сборной.

    – Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?

    – Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной.

    Новости по теме
    Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ 1
    «В сто раз»: Быстров ответил, где жить лучше – в России или ОАЭ 7
    Быстров ответил на вопрос о возвращении в медиапространство 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1735386273
    Волооодька..) Первый контент. С возвращением ,загорелая жопа!)) (или голова?) (
    Ответить
    ...уефан
    1735386627
    ...Я приехал с дубаЁв Натолкал тут всем х*ёв!...
    Ответить
    aldo conte
    1735387608
    "Бомбардирам" халява попёрла, пока сборная вне официальных матчей и играет с папуасами и пингвинами. Чичас вусе "рекорды" будут на десятилетия поставлены и никто и никогда в обозримом будущем (до следующей дисквалификации) не сможет их побить.
    Ответить
    biber.ru
    1735390617
    Бомбардир, не надо, пажалуста, Быстрова!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1735393198
    Пока говорит правильно. Ещё не разогнался. Ждёмс…
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 