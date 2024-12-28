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    • Слуцкий – о конфликтных игроках: «Тренер может смириться даже с чертом лысым ради результата»

    Слуцкий – о конфликтных игроках: «Тренер может смириться даже с чертом лысым ради результата»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как взаимодействует с лидерами.

    «Я понимаю, что по-настоящему большой игрок больше тренера. Большая звезда больше, чем тренер, он главный в команде. И когда ты не бьешься с этим игроком за сферы влияния, а когда ты понимаешь, что от этого игрока зависит даже больше, чем от тренерских решений, установок и всего остального, то это сразу убивает конфликтность.

    Ты не бьешься с ним за лидерство, не пытаешься показать всем, что ты этого суперлидера сейчас приземлишь.

    Второй момент: ты подстраиваешься под лидера до тех пор, пока он лидер. Что часто происходит в спорте? Человек-лидер, как правило, ведет себя как дебил. Ты с этим миришься, потому что даже с чертом лысым можешь смириться ради командного результата. Но игрок становится все хуже и хуже, а продолжает вести себя таким же образом, потому что он не чувствует, что он стал хуже.

    И когда уравновешиваются польза от него и его негативное влияние, тогда ты этого игрока и выгоняешь. Для него это всегда шок. Он не понимает, почему его выгнали, ведь он вел себя так, как всегда.

    Да, это так, но ты играть стал хуже», – сказал Слуцкий.

    • Тренер работал в «Рубине», ЦСКА, сборной России.
    • В Китай он уехал год назад.
    • Слуцкий тренировал в Европе – «Халл Сити» и «Витесс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.12.2024 20:52
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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1735416060
    это он про ДЗЮБУ
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