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  • Реакция Медведева на недовольство Карпина закрытой крышей «Газпром Арены»

Реакция Медведева на недовольство Карпина закрытой крышей «Газпром Арены»

4 августа 2024, 10:19
15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на претензии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 3-го тура РПЛ (5:0).

«Утром на предматчевом совещании делегат матча, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче с «Ростовом», учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день.

Было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта. Ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников. Данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя.

Был бы главный тренер соперника доволен, если бы поле и футболистов обеих команд залило ливнем, который Петербург увидел сегодня днем?» – сказал Медведев.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий Медведев Александр
Комментарии (15)
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sined1951
1722756399
Валере только дай что-нибудь обхаять, обхаит с удовольствием. С этикой высказываний у него проблемы.
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NewLife
1722756976
Валера, причем здесь крыша, если ты никудышный тренер и у тебя нет защиты и вратаря)
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...уефан
1722757069
...а это, точно всё Медведев сказал?) Смотрика, учится базар фильтровать. Честно говоря, неожиданно)...
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Дубина
1722757076
Бакланы нагадили??
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Garrincha58
1722763747
если бы футболистов залило ливнем конечно вечно чем то недовольный тренеришка был бы доволен так как Зенит в такую погоду навряд ли забил бы столько или вообще не забил
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subbotaspartak
1722772096
Крыша над футбольным полем, кондиционеры, лоснящиеся от удовольствия и зарплаты иноземцы-футболисты... много ли надо неприхотливому питерскому болельщику
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Ганнибал Лектор
1722775803
Не у всех есть такая крыша...
Ответить
Xesus
1722778570
Правильно, воздуха было мало
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1722801486
В прошлом сезоне карпу газон не понравился сейчас крыша закрыта
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