Реакция Медведева на недовольство Карпина закрытой крышей «Газпром Арены»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на претензии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 3-го тура РПЛ (5:0).

Карпину не понравилось, что крыша «Газпром Арены» была закрыта.

«Утром на предматчевом совещании делегат матча, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче с «Ростовом», учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день.

Было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта. Ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников. Данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя.

Был бы главный тренер соперника доволен, если бы поле и футболистов обеих команд залило ливнем, который Петербург увидел сегодня днем?» – сказал Медведев.

«Ростов» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

«Зенит» лидирует в таблице.

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