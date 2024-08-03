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  • Карпин пожаловался на закрытую крышу «Газпром Арены»: «Вредительство, бред сумасшедшего»

Карпин пожаловался на закрытую крышу «Газпром Арены»: «Вредительство, бред сумасшедшего»

3 августа 2024, 23:47
33

Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину не понравилось, что на матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5) была закрыта крыша.

«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего.

Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему – вредительство для футбола в принципе», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

  • Решение было принято на предматчевом совещании.
  • На нем присутствовал представитель «Ростова», который не возразил на решение.
  • «Ростов» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий
Комментарии (33)
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Barmaleushka
1722718273
валера нашёл таки причину просера )))
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Давид59
1722718595
А как насчёт того, что команды были в одинаковых условиях?
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kazak1975
1722719255
В Выборге прошёл дождь. Видать, было предупреждение для Питера...
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alex1951
1722719582
Карпуша,земеля, ты прости .....но у тебя ,,крыши,, не было ......но такой счет - это не в счет..... ибо ,мягко выражаясь - FULL (полная Ж) Дуй к нам на Родину !
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Бар1
1722747549
в коем веке руский разыгрался ,а то одна чернота.
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slavа0508
1722751135
Согласен с Валерой . дебилы Питерские ...
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slavа0508
1722752498
Ну пока Путин будет у власти не чего у нас не поменяется в футболе ...при Вове питерские всегда будут в шоколаде ....
Ответить
slavа0508
1722754083
Много лет назад не помню точно ...ВВП издал указ перенести головные офисы крупных компаний из Москвы в регионы где эти компании работают ...Так каким образом Газпром попал в Питер ???Воровская страна ... регионы живут в нищете . столицы жируют ...откуда парни на сво ???правильно из провинции ...просто надо как зарабатывать ..
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paracetamol
1722754228
Керовому танцору яи мешают!
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Cleaner
1722759573
Плохому Валере КРЫША ПОМЕШАЛА! Вот не закрыли бы крышу, тогда бы Ростов Зенита точно порвал!!!...)))
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