Карпин пожаловался на закрытую крышу «Газпром Арены»: «Вредительство, бред сумасшедшего»

Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину не понравилось, что на матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5) была закрыта крыша.
«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего.
Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему – вредительство для футбола в принципе», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
- Решение было принято на предматчевом совещании.
- На нем присутствовал представитель «Ростова», который не возразил на решение.
- «Ростов» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
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Источник: Sport24