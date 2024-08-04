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  • РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ахмат» в Грозном (5:0), у Батракова 1 гол и 3 передачи

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ахмат» в Грозном (5:0), у Батракова 1 гол и 3 передачи

4 августа 2024, 22:24
24

В матче 3-го тура чемпионата России «Ахмат» дома крупно проиграл «Локомотиву» – 0:5.

Счет в матче открыл нападающий железнодороников Дмитрий Воробьев. После дубль в ворота хозяев еще в первой тайме сделал Жерзино Ньямси.

Во втором тайме у «Локомотива» отличились Вадим Раков и Алексей Батраков.

Воробьев забил гол в 3-й игре за «Локомотив» подряд. Батраков отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 6 очками, у «Ахмата» – 13-я позиция и 2 очка.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Воробьев, 7 (с пенальти); 0:2 – Ньямси, 17; 0:3 – Ньямси, 36; 0:4 – Раков, 79; 0:5 – Батраков, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (24)
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zra78
1722799580
Хрясь и прорвало, всех КЗ с Победой
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Антибиотик
1722799651
Ну, где там зенитовские подберушки? У нас теперь есть Раков и Батраков. Тоже забирать будете? Своих то нет. С победой, Локо!
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PAREVG.
1722799695
Всех Красно-Зеленых с Днем Железнодорожника!!!! и с крупной победой!!! Даже бесполезный мартыхай, два забил, и в обороне не накосячил...
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Sedoi_Goblin
1722800258
Наш паровоз вперед лети!!!!!
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mutabor0992
1722800394
Ну, с Днем Железнодорожника!
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Паровозов
1722800594
Кто бы мог подумать что Локо устроит погром в Грозном, команда поздравила железнодорожников с праздником!
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balam
1722800760
С победой,братья! молодежь порадовала
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Ziklop
1722801076
пять штук в Грозном, молодцы Локо!
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prostotak2023
1722826891
Молодцы! Ракова и Батракова нужно продлевать с отступными 40 мультов за каждого для клубов рпл.
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zigbert
1722838830
Локомотив с победой! Батраков конечно уникум.
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