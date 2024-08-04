РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ахмат» в Грозном (5:0), у Батракова 1 гол и 3 передачи

В матче 3-го тура чемпионата России «Ахмат» дома крупно проиграл «Локомотиву» – 0:5.

Счет в матче открыл нападающий железнодороников Дмитрий Воробьев. После дубль в ворота хозяев еще в первой тайме сделал Жерзино Ньямси.

Во втором тайме у «Локомотива» отличились Вадим Раков и Алексей Батраков.

Воробьев забил гол в 3-й игре за «Локомотив» подряд. Батраков отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 6 очками, у «Ахмата» – 13-я позиция и 2 очка.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Воробьев, 7 (с пенальти); 0:2 – Ньямси, 17; 0:3 – Ньямси, 36; 0:4 – Раков, 79; 0:5 – Батраков, 90+1.

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