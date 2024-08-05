Баринов прокомментировал выступление «Локомотива» на старте сезона

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0) рассказал, что сейчас в команде сложилась потрясающая атмосфера.

– Хотел бы поздравить с праздником [Днем железнодорожника] всех болельщиков, с победой. Надеюсь, мы порадовали всех наших железнодорожников своей игрой и результатом.

– «Локомотив» неплохо начал сезон. Три победы плюс не совсем справедливое поражение от «Динамо». Можно ли сказать, что твои слова про «движение в другую сторону от чемпионства» пока не оправдываются?

– Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята – большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном.