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Баринов прокомментировал выступление «Локомотива» на старте сезона

5 августа 2024, 10:26
1

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0) рассказал, что сейчас в команде сложилась потрясающая атмосфера.

– Хотел бы поздравить с праздником [Днем железнодорожника] всех болельщиков, с победой. Надеюсь, мы порадовали всех наших железнодорожников своей игрой и результатом.

– «Локомотив» неплохо начал сезон. Три победы плюс не совсем справедливое поражение от «Динамо». Можно ли сказать, что твои слова про «движение в другую сторону от чемпионства» пока не оправдываются?

– Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята – большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном.

  • «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 6 очками. Команда также выиграла первый матч в Кубке России.
  • Перед началом сезона Баринов в интервью Sport24 заявил, что «Локомотив» в результате летней трансферной кампании «движется в обратном направлении от чемпионства».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Баринов Дмитрий
Комментарии (1)
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prostotak2023
1722842940
Кэп, сиди ка ты уже в локо до конца. Не надо тебе эти испании и тд.
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