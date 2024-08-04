Тренер «Ахмата» назвал причины разгрома от «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:5). Гости забили 3 гола в первом тайме.

– Можете назвать причины такого поражения?

– В первом тайме безобразно играли. Игроки «Ахмата» практически никуда не успевали, во всех стыках и единоборствах «Локомотив» был быстрее и свежее. К тому же у них «залетело» с двух стандартов, и был пенальти. Мы очень плохо вышли на первый тайм.

– Согласитесь с мнением, что футболисты «Ахмата» еще не отошли от нагрузок?

– Возможно. Будем смотреть. Понятно, что была игра в Кубке России. Мы знали, что у «Локомотива» на день больше было времени на восстановление. Но это не оправдание для такой игры.

– Стоит ли ожидать победной серии от «Ахмата» в качестве ответной реакции на такое поражение?

– Нам надо заново собирать эту конструкцию, которая рухнула. Надо понимать причины, почему так произошло. У нас есть неделя. У меня, как у главного тренера, есть пара дней на то, чтобы понять, какие нужны дальнейшие шаги. Если есть характер – получится.

Предыдущий матч в Кубке России «Ахмат» провел 31 июля, а «Локомотив» – на день раньше.

После трех туров грозненцы занимают в РПЛ 14-е место с 2 очками, а у москвичей 4-я позиция с 6 очками.

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