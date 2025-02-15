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  • Мостовой прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Мостовой прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Я много на эту тему говорил, еще при постороннем человеке Гильермо Абаскале… Зиньковский – хороший футболист. Сейчас проблема в том, что на его позиции есть футболисты, которые хорошо играют. Тяжело быть основным, он это понимает.

Это конкуренция. Деян Станкович не может убрать футболиста, который на его месте играет. Антон – сильный футболист, просто в конце года он даже на замену не выходил. Я тогда сразу сказал: «Наверняка ищут вариант аренды, потому что он должен играть». Вот, пожалуйста, в аренду уходит.

Антон правильно делает, что уходит, потому что он должен играть. Для нашего чемпионата Зиньковский – качественный футболист. Подходит ли ему эта команда? Какая разница, он же в «Крылья» не навсегда уходит», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 19:29
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Комментарии (2)
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Александр.Т.
1739639759
Проиграл конкуренцию еще при Абаскале
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FWSPM
1739639873
давно на выход в пора
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