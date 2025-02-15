Мостовой прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».
«Я много на эту тему говорил, еще при постороннем человеке Гильермо Абаскале… Зиньковский – хороший футболист. Сейчас проблема в том, что на его позиции есть футболисты, которые хорошо играют. Тяжело быть основным, он это понимает.
Это конкуренция. Деян Станкович не может убрать футболиста, который на его месте играет. Антон – сильный футболист, просто в конце года он даже на замену не выходил. Я тогда сразу сказал: «Наверняка ищут вариант аренды, потому что он должен играть». Вот, пожалуйста, в аренду уходит.
Антон правильно делает, что уходит, потому что он должен играть. Для нашего чемпионата Зиньковский – качественный футболист. Подходит ли ему эта команда? Какая разница, он же в «Крылья» не навсегда уходит», – сказал Мостовой.
- «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
- За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
- Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».