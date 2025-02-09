Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью

Сегодня состоялись четыре товарищеских матча с участием пяти клубов РПЛ.

В Белеке «Крылья Советов» сыграли вничью с «Пари НН» со счетом 3:3. Матч длился 120 (45+45+30) минут.

Также в Белеке «Рубин» уступил со счетом 0:1 узбекистанскому «Нефтчи» из Ферганы, а «Ахмат» разгромил казахстанский «Кызыл-Жар» – 4:0.

В Дубае «Акрон» победил китайский «Чжэцзян Профешионал» со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы.

Крылья Советов – Пари НН – 3:3 (0:2, 1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – Кокшаров, 7; 0:2 – Царукян, 45; 2:1 – Рахманович, 55; 3:1 – Ермаков, 63 (66 по другим данным); 3:2 – Бабаев, 101; 3:3 – Бобер, 102 (103 по другим данным).

Рубин – Нефтчи Фергана – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Табатадзе, 44.

Ахмат – Кызыл-Жар – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жиров, 61; 2:0 – Руис Диас, 67; 3:0 – Шатара, 79; 4:0 – Харин, 81.

Акрон – Чжэцзян Профешионал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дзюба, 65.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей