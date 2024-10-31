Губерниев заявил о слабости Соболева

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил положение Александра Соболева в «Зените».

«Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдет куда-нибудь в аренду или еще куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева ее нет.

И все реакции по поводу московских или не московских журналистов – это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!» – сказал Губерниев.