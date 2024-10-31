Губерниев заявил о слабости Соболева

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил положение Александра Соболева в «Зените».
«Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдет куда-нибудь в аренду или еще куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева ее нет.
И все реакции по поводу московских или не московских журналистов – это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!» – сказал Губерниев.
- После матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) Соболев отказался общаться с московскими журналистами.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
Источник: Metaratings