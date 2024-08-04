Подсчитан заработок Глушенкова по итогам матча с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оформил 3+1 в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0).

Ранее агент и блогер Тимур Гурцкая сообщал, что «Зенит» платит Глушенкову за каждое результативное действие около 1 миллиона рублей.

Таким образом, за счет своей результативности против ростовчан Глушенков заработал дополнительные 4 миллиона рублей к зарплате.

Зарплата Глушенкова в «Зените» составляет 20 миллионов рублей в месяц.

Игрок пришел в июне из «Локомотива».

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