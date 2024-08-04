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  • Подсчитан заработок Глушенкова по итогам матча с «Ростовом»

Подсчитан заработок Глушенкова по итогам матча с «Ростовом»

4 августа 2024, 10:37
21

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оформил 3+1 в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0).

  • Ранее агент и блогер Тимур Гурцкая сообщал, что «Зенит» платит Глушенкову за каждое результативное действие около 1 миллиона рублей.

Таким образом, за счет своей результативности против ростовчан Глушенков заработал дополнительные 4 миллиона рублей к зарплате.

  • Зарплата Глушенкова в «Зените» составляет 20 миллионов рублей в месяц.
  • Игрок пришел в июне из «Локомотива».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глушенков Максим
Комментарии (21)
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Дубина
1722757249
позор помойным))))) очень стыдно за лазурятню!!
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...уефан
1722757436
...а хороший подкат, отбор, дриблинг, спасение ворот, как оценивается?...
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FCSpartakM
1722758050
Потом б()мжи будут рассказывать, что его за копье купили, а агенты и его неадекватная зп- это все не считается)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1722758062
Правильнее писать нападающий ФК Газпром, так как в год столетия питерского футбола на поле в основе выходит мало россиян
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Barmaleushka
1722758389
Ха-ха , свинота всяким "блохерам" верит .Позор ! Позор рылам - подпёздникам ЦИПСОшным !
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Цугундeр
1722762680
О! Так это годовой бюджет Бомбы.. Счетоводы ,***(
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cheser1970
1722779400
Откуда такие цены Раньше в месяц получали игроки 30 рублей А сейчас космические зарплаты
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vadikrew
1722806465
Я один не понимаю, науя вообще эта информация???
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