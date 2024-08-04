Орлов обратился к Карпину, который не вызывал Глушенкова в сборную России

Геннадий Орлов высказался о непопадании Максима Глушенкова в состав сборной России на предыдущих сборах.

«Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду...

Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018.

Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды. Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается).

По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два [»Ростову»], да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить...

Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции», – заявил Орлов.

Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.

Карпин ранее говорил, что форварду «надо прибавлять во всем».

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