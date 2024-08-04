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  • Орлов обратился к Карпину, который не вызывал Глушенкова в сборную России

Орлов обратился к Карпину, который не вызывал Глушенкова в сборную России

4 августа 2024, 16:48
24

Геннадий Орлов высказался о непопадании Максима Глушенкова в состав сборной России на предыдущих сборах.

«Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду...

Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018.

Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды. Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается).

По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два [»Ростову»], да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить...

Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции», – заявил Орлов.

  • Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
  • Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.
  • Карпин ранее говорил, что форварду «надо прибавлять во всем».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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Дубина
1722779757
У тебя забыл он спросить кого вызывать))) Пускай в помойке с цыганями играет((!!!
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Romio-xxx
1722781170
А что это господин Орлов так не переживал за Глушенкова в прошлом году,что его не брали???
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Валя Ромашина
1722781267
У главного тренера свое видение сборной и я считаю что Карпин прав . В зенит идут огромные деньги из госбюджета и мобилизуют всех спонсоров для пополнения денежных вливаний . Остальные команды просто нищета на его уровне . Пока будет солнцеликий зенит всегда будет чемпионом в России . Российский футбол стал никому не интересен и он деградирует .
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...уефан
1722782062
...если честно, то фиолетово, пока сборная вне официальных турниров, а там видно будет, кто нужен или не нужен в сборной...
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alex1951
1722783507
Орел,ты Орлов! Вот ,когда будешь менеждером сборной -тогда и будешь командовать парадом! А Карпуша ,мужик с яйцами....Точка! Хамства не потерпит....
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serhio80
1722785138
Запах от Глушенкова плохой, как будто с помойки вылез. зачем такие в сборной?
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gennadiy
1722788361
Что то раньше Орлов за Глушенкова так не переживал.
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Александр52
1722789157
На Бомбардире собрались только хамы. Орлов 100% прав и задаёт правильный вопрос. Доколе ??? Зрителям нравится Глушенков. Они за него голосуют. Комментаторы тоже за него. Прелестные отзывы. Парень в ударе и в расцвете сил. Что вы тут все чушь несёте? Лучший сейчас и вызывать в сборную надо сейчас. Надо отдавать должное тем мужикам которые пашут на поле сегодня. А что Карпин ? Он что слепой? Мы все зрячие, а он против мнения тысяч болельщиков. Почитаешь Бомбардир и подумаешь, что мы на всегда отстали, а на самом деле наш футбол он живёт, там появляются отличные ребята и Карпину пора прекратить свой амбициоз.
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ivany4
1722790798
Одна роза не благоухает на унавоженном участке, а только немного пахнет!)) И то вблизи, и безветренную погоду. Орлов вроде взрослый мужик, а рассуждает как на партсобрании. )) Ну а мнения болельщиков послушать, так у нас каждый второй готов привести сборную к мировому чемпионству.))
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2957innocent
1722795240
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