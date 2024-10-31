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  • Андреев – о выборе тренера в «Оренбурге»: «Нам надо брать качественного, голодного ноунейма»

Андреев – о выборе тренера в «Оренбурге»: «Нам надо брать качественного, голодного ноунейма»

31 октября 2024, 11:10
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как команда выбирает тренера.

– К Слишковичу существует скепсис: якобы недостаточно опытный тренер, чтобы вытаскивать команду с низов таблицы.

– Болельщик тоже говорит: «А давайте позовeм Моуринью!» Я говорю утрированно. Можно назвать условного Черчесова. Но болельщик не понимает, что это специалист с уже определeнным статусом и уровнем зарплаты. Даже сидя без команды, они не пойдут работать без понимания определeнных вещей: что это за команда, за что будет бороться, какая у неe инфраструктура, какие будут трансферы.

У нас был Марцел, после – Ярошик, потом – Деограсия. Нам надо брать качественного, голодного ноунейма, который хочет сделать шаг в более статусный клуб, как это было с Марцелом. Это в любом случае огромные риски: как он приехал, как выстроил отношения с командой, попадeшь или не попадeшь. Очень много нюансов. У «Оренбурга» нет возможности взять понятного для всех тренера. Нам надо искать и привозить. Это всегда сопряжено с рисками.

  • Андреева ранее отстранили от футбола за матерную критику в адрес судей.
  • «Оренбург» идет в РПЛ последним.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Слишкович Владимир
Комментарии (1)
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Таврида
1730373598
Ну да, Марцел хорошо 0:8 от Зенита привез.
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